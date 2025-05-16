تنويه مهم من الأرصاد بشأن موجة الحر الشديد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الساعات المقبلة أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

وشددت على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب المزيد من السوائل الباردة وخاصة المياه.

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