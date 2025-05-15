هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزيادة في العبادات لها أحكام فقهية.

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج “ لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “ دي إم سي”، أن الزيادة في العبادات الخاصة بالوضوء انقسمت فيها الأراء إلى ثلاث.

وأضاف، أن بعض الفقهاء أكدوا أن الزيادة في الوضوء مكروه، أي أن غسل الوجه أكثر من ثلاث مرات أمر مكروه، لأنه يعد من الإسراف، وإهدار للمياه لغير الضرورة، قائلًا:" القصد من الوضوء العبادة وليس النظافة، والقصد من الصلاة التعبد وليس تحفيز الجسم على بعض التمارين".

وتابع: "الرأي الثاني يتزعمه المالكية، وهذا الرأي يحرم غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، أما الرأي الثالث للفقهاء بشأن هذه المسألة قائم على إباحة الإكثار من غسل الأعضاء عند الوضوء".

وواصل: يجب اتباع ترتيب غسل الأعضاء عند الوضوء، وألا يكون الغسل به نوع من العشوائية".