وزير العمل: ميكنة خدمات الوزارة ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن خطط التطوير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، على أهمية دور عمال مصر في دفع عجلة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الوزير بتكليفات الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي، التي أكدت مكانة العمال ودورهم البارز في تطور مصر.

كما أوضح جبران أن تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد يعد "هدية ذات قيمة كبيرة"، حيث يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار، ويواكب المعايير الدولية في بيئة عمل لائقة ومنتجة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية السنوية لعيد العمال، التي نظمها الاتحاد المحلي لعمال الجيزة برئاسة محمد كامل. تم تكريم 280 عاملًا من مختلف الشركات والهيئات التابعة للمحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم في تعزيز التنمية داخل المحافظة.

أُقيم الحفل في قاعة سيد درويش بالجيزة، بحضور عدد من القيادات التشريعية والتنفيذية والعمالية، على رأسهم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ووكيل مجلس النواب، رجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وخلال كلمته، شدد وزير العمل على استمرارية الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وبرنامج الحكومة، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، بما في ذلك القطاع الخاص، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

كما أكد على أهمية تطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل، وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، بالإضافة إلى حماية العمال الذين قد تواجه شركاتهم بعض التحديات.

كما أشار إلى استمرار الوزارة في تطبيق معايير العمل الدولية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وكذلك ميكنة كافة خدمات الوزارة لتقديم خدمة أفضل وبشكل لائق للمواطنين.

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