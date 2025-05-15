تحرك عاجل من الصحة بشأن وفاة طفلة تأخرت "الإسعاف" في نقلها للمستشفى

كتب - أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكوى الخاصة بقصور في خدمة إسعافية، تضمن تغيير خط سير سيارة الإسعاف من مستشفى قريب لمستشفى أبعد عن موقع الحادث، مما أدى لطول مدة نقل المصاب داخل سيارة الإسعاف.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، اليوم، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، رئيس هيئة الإسعاف بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، وتوقيع أقصى العقوبات في حال اثبتت التحقيقات وجود أي نوع من أنواع التقصير، مع سرعة الإفادة بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة.

وكان أحد الأشخاص يدعى أحمد المعصراوي، كتب منشورا على فيسبوك، أمس، أعلن فيه تعرضه وعائلته لحادث فى طريق وادى النطرون العلمين وذلك يوم السبت ١٠ مايو الساعه ٣ عصرا.

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