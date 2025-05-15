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كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟

12:00 ص الخميس 15 مايو 2025

قانون العمل الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن تشغيل أو تدريب الأطفال، حيث يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا.

يستعرض "مصراوي"، أبرز أحكام قانون العمل الجديد بشأن تشغيل الأطفال، كما يلي:

مادة (65):

حددت المادة مجموعة من القيود التي تهدف إلى الحد من استغلال الأطفال في العمل، فهي تحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، على أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل عن ساعة واحدة.

ويُحظر تشغيل الطفل لأكثر من أربع ساعات متصلة، ومنع العمل في الساعات الإضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وأشارت المادة أيضًا إلى أنه يُحظر تشغيل الأطفال في الفترة الزمنية بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا، وهو ما يعزز من حماية حقوق الأطفال في إطار بيئة العمل.

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