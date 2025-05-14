

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-5-2025 على كافة مناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنهه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأربعاء حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-5-2025 على كافة مدن المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 19 والعظمى 31.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 32.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 32.

- دمياط الصغرى 19 والعظمى 27.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33.

- السويس الصغرى 17 والعظمى 31.

- العريش الصغرى 18 والعظمى 28.

- طابا الصغرى 20 والعظمى 27.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 24.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 23.

- الغردقة الصغرى 23 والعظمى 32.

- مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32.

- بني سويف الصغرى 21 والعظمى 32.

- المنيا الصغرى 20 والعظمى 33.

- أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34.

- سوهاج الصغرى 22 والعظمى 40.

- قنا الصغرى 25 والعظمى 41.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40.

- أسوان الصغرى 25 والعظمى 41.

- الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 37.