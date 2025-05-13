اتصالات النواب: نسعي للارتقاء بالخدمات ولدينا 3000 ATM

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، على موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2025-2026 وشدد النائب احمد بدوي علي عدد من التوصيات أولها وضع جدول زمني محدد لسداد مستحقات الهيئة لدي بنك الاستثمار القومي مؤكداً علي الدعم الكامل لهذا الكيان الوطني الكبير.

وشدد بدوي في كلمته إلى أن البريد المصري هو بنك المصريين منذ قديم الأزل منذ مئات السنين يودعون ويسحبون منه ويوجد به كل الخدمات، وأن الدكتوره داليا الباز تحملت مالم يتحمله بشر،د.

وطالب النائب محمد عبادة أمين سر اللجنه بضرورة تنفيذ التوصيات خلال فترة زمنية معينة، وشكر عبادة، عبدة علوان نائب رئيس الهيئة علي مجهوداته في الفترة الماضيه والتي حاول الوصول بالهيئة الي بر الأمان وأننا نقف جنبا إلي جانب البريد وكل مؤسسة وطنية.

وشكرت الدكتور داليا الباز أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرلمان المصري مؤكدة علي سعيها إلي الارتقاء بمستوى الخدمات البريدية ، مؤكدة أن هناك طفرة أخري في مجال الخدمات وهي زيادة مكنة ATM من 1800 مكنة العام الماضي إلي 3000 آلاف ماكينة ATM.