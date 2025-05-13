معهد جوته الألماني يبدأ أول ندواتة التعريفية بألسن عين شمس

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الألسن جامعة عين شمس فريق معهد "جوته" الألماني في ندوة لعرض فرص العمل في المؤسسات الالمانية بمصر، بحضور وتنسيق الدكتورة نهلة ناجي، رئيس قسم اللغة الألمانية بالكلية، الدكتور عاصم العمارى، المدرس بالقسم ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية فريق معهد "جوته" الألماني برئاسة أميرة النحراوى، وفريق العمل بالمعهد، وذلك في إطار تعاون الكلية مع المؤسسات الدولية بهدف صقل خبرات ومهارات طلاب وخريجي الكلية في سوق العمل.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تؤمن بأهمية تطوير مهارات طلابها وخريجيها لتمكينهم من الاندماج بكفاءة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال استضافات مثل فريق معهد جوتة الألماني، تسعى الكلية لتوفير فرص حقيقية للطلاب للاطلاع على الفرص المهنية المتاحة ولتعزيز تواصلهم مع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر.

فرص عمل وتدريب لطلاب كلية الألسن

كما تركز الكلية على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات الألمانية، مما يسهم في توفير فرص تدريب عملي وفرص عمل لطلابها، ويعزز من قدراتهم العملية، ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل. إن الكلية تضع في مقدمة أولوياتها دعم طلابها وخريجيها من خلال توفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والتطور المهني.

بينما أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية على فتح آفاق فرص العمل لطلاب الفرقة الرابعة والخريجين والتعاون مع المؤسسات الدولية فى هذا الشأن.

وأضافت أن الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة المتطلبات التى يحتاجها سوق العمل في المجالات المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة والقدرات البحثية والأكاديمية من خلال هذا التعاون والدعم بين الجانبين.

وخلال الندوة أكدت أميرة النحراوى، رئيس فريق معهد "جوته" أن المعهد حرص على تدشين أول ندواته التعريفية بألسن عين شمس بإعتبارها أكبر وأهم مؤسسة تعليمية في مجال اللغات بمصر، واستعرضت فرص العمل والمنح المقدمة منه بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولى، وتجاوب طلاب الفرقة الرابعة من مرحلة الليسانس وبرنامج الكريديت مع هذا العرض وأجاب الفريق على اسئلتهم وعرج على الفرص المتاحة بإسهاب.

اقرأ أيضاً:

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام الدراسي المقبل

مهلة أخيرة لسداد مصروفات المعاهد النموذجية والتجريبية بالأزهر.. وعقوبة للمتخلفين

قصر العيني: تنفيذ محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش المنيرة بتكلفة 64 مليون جنيه

أول رد من التعليم بشأن انفجار أنبوبة غاز أمام إحدى المدارس بكرداسة