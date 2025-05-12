الجبهة الوطنية يقبل اعتذار علاء زيادة عن منصب مساعد شؤون المصريين بالخارج

كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، في بيان منذ قليل، عن قبول اعتذار علاء زيادة الأمين المساعد بأمانة شئون المصريين في الخارج عن الاستمرار.

وأوضح البيان، أن إعتذار زياده عن أمانة شئون المصريين بالخارج جاء لأسباب شخصية.

وفي وقت سابق أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات برئاسة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، وقعت الاختيار على علاء زيادة أمينا مساعدا لأمانة شئون المصريين في الخارج التي تترأسها النائبة دينا عبد الكريم مكسيموس.

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