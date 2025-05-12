خاص.. ننشر نص قرار إغلاق بعض قصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

حصل موقع "مصراوي"، على صورة ضوئية من قرار اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بشأن إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة.

وجاء نص القرار كالتالي: "يكلف رؤساء الأقاليم الثقافية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة توزيع العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة والتي تقرر إخلائها بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بجلسته رقم (324) المنعقدة في 2025/3/5م والمعتمد محضر جلستها من وزير الثقافة في 2025/3/13م، وذلك في موعد غايته 2025/5/29م، وذلك حتي يتسني العرض علي وزير الثقافة في هذا الشأن".

وأثار هذا القرار، موجة من الغضب بين المثقفين، حيث طالب المبدعون بمزيد من المواقع الثقافية بدلا من إغلاق الحالي منها، ما دعا وزارة الثقافة إلى أن تتراجع بشكل جزئي أمام ضغط المثقفين، لتعلن في بيان صحفي الإبقاء على بعض بيوت الثقافة والمكتبات التي تضم أندية أدب وفرقا مسرحية وفنية، وتؤدي دورها بفعالية في نطاقات سكانية كثيفة، متعهدة بتفعيلها، وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من دعم.

ونص البيان على أن هذه المواقع سوف يتم تحديدها من قبل مديري الفروع ورؤساء الأقاليم الثقافية، بما يضمن أن تكون على مستوى يليق بالمواطن المصري.

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