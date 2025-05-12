التنمية المحلية: إزالة 1100 حالة تعدٍ خلال 48 ساعة وإجراءات قانونية ضد المخالفين

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الإثنين، حول جهود المحافظات في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال يومي السبت والأحد 10 و11 مايو 2025.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجرى تنفيذها أولًا بأول لتحقيق المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت في إزالة 370 حالة بناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 152 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 139 حالة زراعة على 2270 فدانًا من أراضي أملاك الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه فيما يخص المتغيرات المكانية غير القانونية، فقد تم إزالة 314 حالة بناء على مساحة 33 ألف متر مربع، و35 حالة زراعة على مساحة فدان، كما تم إزالة 244 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الالتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى في الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 7 يونيو 2025 وحتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو 2025 وحتى 25 يوليو 2025.

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