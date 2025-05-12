برلماني يطالب بالحد من ارتفاع أعداد خريجي كليات الصيدلة

كتب - نشأت على:

طالب النائب محمد نبيه الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالحد من الارتفاع المتواصل لأعداد خريجى كليات الصيدلة، مشيرا إلى أعدادهم كبيرة جدا، حيث يكفى عددهم لخدمة مليار مواطن، فى الوقت الذى أثبتت الدراسات أن معدل الاحتياج للصيادلة، هو صيدلى لكل خمسة مواطنين.

وقال نبيه الوحش:"على أولياء الأمور أن يتفهموا هذا الأمر، داعيا إياهم لإعادة النظر فى إلحاق أبنائهم بكليات الصيدلة، نظرا لأن تلك الزيادة تعد كبيرة جدا وتؤثر سلبيا على كافة الخريجين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.