العمل: 45 فرصة للعمل في الأردن برواتب تصل لـ 500 دينار

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 45 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (النشاط الزراعي، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، والتصدير...وغيرها)، براتب شهري يتراوح بين 290 و500 دينار أردني.

وأوضح الوزير، في بيان الإثنين، أن هذه الفرص عبارة عن: 8 عمال زراعة ورعاية نخيل، 15 عامل زراعة نخيل، 1 نجار أثاث، 1 عامل إنتاج غذائي، 2 عامل إنتاج ألبان، 1 حداد، 2 عامل إنتاج بلاستيك، 4 عمال إنتاج سجاد، 4 ترزي حريمي، 3 عمال رخام، 4 عمال تربية مواشي.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل، أن التقديم من اليوم الإثنين ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقًا للشروط المرفقة على الرابط التالي:

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