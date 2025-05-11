10 سنوات "تكافل وكرامة".. إليك إسهامات "الصحة" للمستفيدين من البرنامج

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن رؤية الحكومة المصرية كانت واضحة عندما أطلقت برنامج "تكافل وكرامة" منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، بإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج "تكافل" ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرًا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، في ما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة، ارتفعت بنسبة 8%، كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن برنامج "كرامة" يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعمًا نقديًّا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيُترك خلف الركب، موضحًا أن برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى أكثر من 2,5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث.

ونوه وزير الصحة بتطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان أسهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة؛ حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامَي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، وانخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100000 ولادة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقيًّا في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية "مصر 2030".

حضر المؤتمر ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، وعدد من الشخصيات العامة.

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