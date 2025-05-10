"عربية النواب": قمة السيسي وبوتين تؤكد ثقل مصر الإقليمي ودورها في الشرق الأوسط

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يحمل رسائل استراتيجية مهمة، ويعكس مكانة مصر كرقم فاعل ومؤثر في معادلة الاستقرار بالشرق الأوسط، وفي المشهد الدولي الأوسع في ظل الأزمات المتشابكة التي يمر بها العالم.

وأضاف "محسب"، أن مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات روسيا بعيد النصر تجسّد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وموسكو، وتؤكد احترام المجتمع الدولي لدور مصر المتوازن في إدارة الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ما طرحه الرئيسان بشأن تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والصناعة، إلى جانب الدعم الروسي لمبادرة إعادة إعمار غزة، يعكس تناغمًا استراتيجيًا بين البلدين، ويمهد لشراكة شاملة تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الثنائية.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية، أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، يعكس قناعة القيادة السياسية بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار الإقليمي، وهو ما بات يحظى بتفهم دولي متزايد بفضل الجهود المصرية المتواصلة.

وأكد "محسب"، أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، استطاعت ترسيخ صورة مصر كوسيط موثوق به، يتمتع بمصداقية دولية ورؤية متزنة لا تنحاز إلا للسلام، مشيراً إلى انخراط القاهرة الفاعل في معالجة أزمات المنطقة من ليبيا وسوريا إلى السودان وغزة.

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