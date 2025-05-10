طلب إحاطة في "النواب" بسبب تأخر تكليف دفعة صيدلة 2023

كتب- نشأت علي:



تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجل س النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، ر ئيس البرلمان، موجّه إلى الدكتو ر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوز راء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر إعلان تكليف دفعة صيدلة 2023 حتى الآن.



وأعرب النائب عن رفضه لما وصفه بـ"اتجاه وزارة الصحة إلى تحويل نظام التكليف من شامل إلى جزئي وفقًا للاحتياجات"، مشددًا على أن هذا التوجه يفتح الباب لمزي د من البطالة المقنعة، ويؤثر سل بًا على مستقبل خريجي كليات الص يدلة.



وأوضح النائب أن دفعة 2023 تُ عد آخر دفعة يتم تطبيق النظام ا لقديم عليها، وفقًا لما أقرته و زارة الصحة ووافق عليه مجلس الن واب، لافتًا إلى أنه كان من الم فترض الإعلان عن تكليف هذه الدف عة في وقت سابق.



وطالب النائب الحكومة بسرعة حل هذه الأزمة وتوفير فرص عمل حقيق ية لخريجي كليات الصيدلة، لا سي ما في ضوء التوجيهات الرئاسية ل لرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين وتعميق الصناعات الدوائية المح لية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التوج يهات من شأنه خلق آلاف فرص العم ل للصيادلة الجدد، وتحقيق الاكت فاء الذاتي من الأدوية، وزيادة صادرات مصر الدوائية للأسواق ال إقليمية والدولية، خاصة إلى الد ول العربية والأفريقية.





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