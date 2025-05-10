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حضره مشاهير وشخصيات عامة.. لقطات من حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد

01:38 ص السبت 10 مايو 2025
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (3)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (2)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (6)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (5)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (9)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (8)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (11)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (10)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (12)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (7)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (14)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (16)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (17)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (13)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (20)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (21)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (22)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (23)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (18)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (25)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (26)
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    حفل زفاف ابن النائب أشرف رشاد (27)
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شهدت منطقة الأهرامات مساء اليوم حفل زفاف عمر، نجل النائب أشرف رشاد، حضره نخبة من المشاهير والشخصيات العامة.

الحفل أحياه النجم اللبناني راغب علامة والنجم أحمد سعد، وشهد حضورًا رفيع المستوى.

كان من بين المدعوين محافظ الإسكندرية ومحافظ الفيوم، بالإضافة إلى السفير الليبي.

كما شارك في الاحتفال الفنان القدير عماد زيادة وحرمه، ورجال الأعمال البارزون شريف زيادة وأحمد زيادة، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين الذين حرصوا على مشاركة النائب أشرف رشاد فرحة زفاف نجله.

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