"المركزي للمبيدات" يواصل العمل واستلام العينات خلال إجازة عيد العمال

كتب- عمرو صالح:

يواصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل واستقبال العينات من العملاء على مدار اليوم، بالتزامن مع إجازة عيد العمال.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لاستمرار العمل على مدار الساعة، وضمان عدم تأثر الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء والمواطنين في أيام الإجازات، والعمل بنظام النوبتجيات لضمان استمرار العمل.

وأشارت "أبو يوسف"، إلى أن العمل بدأ في ساعات مبكرة من اليوم، مع انتظام الباحثين بجميع أقسام المعمل لاستلام عينات التصدير من العملاء، وتحليلها وإصدار نتائجها وذلك على مدار 24 ساعة للمساهمة في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية.

وأكدت مدير المعمل، أهمية الدور الذي يقوم به المعمل ضمن منظومة سلامة الغذاء المصرية وفي حماية المستهلك المحلي قبل المستهلك الخارجي.

اقرأ أيضًا:

5 أيام إجازة متصلة.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

برلماني يطالب بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز في الشرقية

حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

شاهد.. أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع