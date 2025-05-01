محافظ الجيزة: الدفع بشركات النظافة بالقرى والمراكز لتحسين كفاءة المنظومة

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءً للوقوف على آليات رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وطرق الدفع بوتيرة العمل لتحقيق رضا المواطنين.

واطلع "النجار"، خلال اللقاء على قاعدة البيانات الشاملة التي تضم جميع الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة، بما في ذلك الاحتياجات المالية الواجب توافرها للتوسع في خطة الدفع بشركات الجمع السكني للمخلفات وتحسين كفاءة العمل.

كما اطلع محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على الحصر الدقيق للمدخلات والمصروفات الخاصة بقطاع النظافة، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للوصول إلى المستوى الأمثل من الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد سعي المحافظة نحو دراسة آليات التوسع في الدفع بشركات النظافة للجمع السكني في القري والمراكز وفق شروط وضوابط عمل تضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأداء شركات النظافة لرصد أي قصور أو معوقات تعترض سير العمل، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بين الأحياء لضمان تحقيق أعلى معدلات النظافة وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

حضر اللقاء، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ومحمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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