حركة تغييرات موسعة بهيئة التأمين الصحي.. تنقلات للقيادات ومديري الفروع

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حركة تغييرات واسعة بين قيادات ومديري فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف بالأساس "تجديد دماء" الهيئة والعمل على تعزيز الكفاءات الشابة.

وتضمنت الحركة تكليف الدكتور السيد جلال، بتسيير أعمال مدير فرع القاهرة لمدة 3 أشهر اعتبارًا من نهاية أبريل، على أن يعاد العرض بالتقييم قبل انتهاء مدة تكليفه، وتكليف الدكتورة رشا مصطفى بتسيير أعمال مدير فرع القليوبية لمدة 3 أشهر كذلك.

كما تضمنت الحركة تكليف الدكتور محمود المعداوي بتسيير أعمال مدير فرع الجيزة وشمال الصعيد، وأسامة نصر بتسيير أعمال نائب مدير فرع الجيزة وشمال الصعيد.

وشملت الحركة تكليف الدكتور محمد محمود مصطفى بتسيير أعمال نائب مدير فرع القاهرة، وإسلام ياقوت بتسيير أعمال نائب مدير فرع القليوبية، والدكتور محمد طاهر كمدير لمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، والدكتور أحمد حسين بتسيير أعمال مدير المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا.

كما قرر رئيس الهيئة نقل محمد رجب محمد من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإعلام والتنمية الإدارية إلى الإدارة العامة للمتابعة والرقابة لمدة 3 أشهر، ونقل وائل محمد هندي، من العاملين بوظيفة أخصائي شؤون مالية بالدرجة الأولى إلى فرع الشرقية.

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