تدريب أعضاء بعثة الحج الطبية على مكافحة العدوى وإنعاش القلب الرئوي

كتب- أحمد جمعة:

نظّمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية لأعضاء بعثة الحج الطبية، للتدريب على إجراءات مكافحة العدوى وبرنامج إنعاش القلب الرئوي الأساسي BLS المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز التدريب بمستشفى المطرية التعليمي، بالتعاون مع مركز تدريب الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتأتي الدورة التدريبية في إطار استعدادات بعثة الحج الطبية لموسم الحج 1446 هـ / 2025، بحسب بيان اليوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب 150 فردًا من طاقم بعثة الحج الطبية على الأساسيات والإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف خلال موسم الحج لهذا العام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن المتدربين حصلوا على برنامج الإنعاش الرئوي BLS المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، كما حصلوا أيضًا على دورة في معايير وأساسيات مكافحة العدوى، وغسل الأيدي، والواقيات الشخصية، والتخلص من النفايات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف الدورات التدريبية لضمان رفع كفاءة ومهارات أعضاء البعثة الطبية، لتقديم خدمات صحية وإسعافية ووقائية عالية الجودة.

وأضاف أن التدريب تم تنفيذه تحت إشراف الدكتور هاني الشهيدي، مدير مركز تدريب إنعاش القلب بالهيئة، وممثل جمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط، والدكتورة إلهام عزت، مدير إدارة مكافحة العدوى بالهيئة، بالإضافة إلى فريق من المدربين المعتمدين من جمعية القلب الأمريكية.

ويُذكر أن هذه الدورة جاءت عقب اجتماع موسّع للبعثة الطبية للحج برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، لمناقشة الاستعدادات النهائية للبعثة، وخطط التشغيل، ونماذج الفحص والتسجيل الطبي، وكذلك تجهيزات العيادات، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

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