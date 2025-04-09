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خالد الجندي: الفتور في العبادة ينخر في الطاعة مثل السوس

06:28 م الأربعاء 09 أبريل 2025

خالد الجندي

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كتبت-داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفتور في العبادة مثل السوس الذي ينخر في العبادة، والفتور يأتي من التكرار وعلينا الاستعانة بالصبر والصلاة، مستشهدا بقوله تعالى {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الفتور في العبادة هو المرض الذي يأكل الجهاز العظمي أو العضلي للعبادة ويجعل الإنسان يؤدي العبادة بطريقة شكلية ويصاب بحالة فتور ورتابة لذلك لابد أن ننوع في سلة الخيرات التي نؤديها حتى نتجنب آفة الفتور.

وتابع: "المشايخ بتوعنا زمان كانوا بينصحونا لازم نجدد في السورة اللي بنقرأها بعد الفاتحة في الصلاة وضيف آية أو آيتين واحفظ آيات جديدة ومعالجة الفتور مهم جدا للحفاظ على العبادة"، لافتا إلى أن الاسلام عبادات ومعاملات وفقه المعاملات هو الذي يقع فيه الناس يوم القيامة والمعاملة مع الناس واللسان يدخل النار أو الجنة.

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