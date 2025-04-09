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تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في بني سويف

03:44 م الأربعاء 09 أبريل 2025

اجتماع مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز ببا، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التيسير على المواطنين من قاطني مركز ببا، والسعي لتقديم المزيد من الخدمات المرورية المتميزة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي، صادر عن الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي.

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مجلس الوزراء محطة صرف صحي بني سويف
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