وزيرة التنمية المحلية: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تشمل 1667 قرية

كتب- محمد نصار:

لبّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دعوة خاصة من أبناء الجالية المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، حيث شاركت في احتفالية "مصر دايمًا معاك" التي نظّمتها الهيئة الكندية للتراث المصري بالتعاون مع مدرسة فيلوباتير.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الوزيرة تقديرًا لدورها البارز في دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، إلى جانب جهودها في مد جسور التواصل مع المصريين في الخارج، ودعم المرأة المصرية وتمكينها في شتى المجالات.

تكريم مصري متميز

شهد الحفل حضور شخصيات مصرية وكندية بارزة، من بينهم السفير المصري في كندا أحمد حافظ، والقنصل العام نبيل مكي، ومديرة مدرسة فيلوباتير فيبي وصفي، وعضو برلمان أونتاريو شريف سبعاوي، إضافةً إلى عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين وأبناء الجالية المصرية.

وأعربت الوزيرة، عن فخرها بالمشاركة الفعالة لشباب الجالية المصرية بكندا في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدةً بزيارتهم السابقة لقرى المبادرة في القاهرة، ولقائهم بعدد من الوزراء، ومساهماتهم التي تعكس انتماءهم العميق لوطنهم.

كما كرّمت الوزيرة، عددًا من هؤلاء الشباب خلال الحفل، تقديرًا لجهودهم التطوعية في دعم مبادرات التنمية في مصر.

وأكدت منال عوض، في كلمتها، أن الجالية المصرية في كندا نموذج مشرّف للارتباط بالوطن الأم، مشيرةً إلى أن فكرة مبادرة "معًا" انطلقت من تبرع طلاب مدرسة فيلوباتير بمصروفهم لدعم "حياة كريمة".

كما أوضحت، أن وزارة التنمية المحلية تركز على تنمية الإنسان أولًا، من خلال مشروعات ضخمة مثل:

- "تنمية الصعيد": يشمل 4 محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا) في مجالات البنية التحتية، المياه، الصرف الصحي، التنمية الاقتصادية.

- "حياة كريمة": بدأت بـ 143 قرية عام 2016، ثم انطلقت رسميًا بمبادرة رئاسية في 2019، وتشمل الآن أكثر من 27 ألف مشروع في التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، وغيرها.

وأكدت الوزيرة، أن المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بدأت وتشمل 1667 قرية، مع توفير الخدمات الحكومية المتكاملة في كل قرية، وتمكين المرأة والشباب من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وفي ختام الاحتفالية، وجهت الوزيرة، الشكر للهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فيلوباتير على الجهود الرائعة في دعم مصر وربط الأجيال الجديدة بجذورهم الوطنية، مؤكدة أن الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج هم امتداد مشرف لوطنهم.

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