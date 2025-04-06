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ملتقى الإعلام العربي بالكويت يهدي قناة الأطفال بماسبيرو 5 مسلسلات

04:09 م الأحد 06 أبريل 2025

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية ل

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كتب- أحمد الجندي:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامي الكويتي ماضي الخميس رئيس ملتقى الإعلام العربي بالكويت.

وبحسب بيان، بحث المسلماني مع الخميس أوجه التعاون بين منتدي القاهرة للإعلام والمزمع عقده خريف العام الجاري، ويترأس لجنته العليا عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج، وبين ملتقى الإعلام العربي بالكويت.

وفي اللقاء أهدى الخميس الهيئة الوطنية للإعلام 5 مسلسلات أطفال (١٥٠) حلقة، باللغة العربية الفصحي، وذلك للعرض بقنوات ومنصة الهيئة.

يروي أحد المسلسلات قصة تاريخ وحضارة وعلماء الأندلس، ويري آخر قصة بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يستسلم لأزمته، بل حول مقعده المتحرك إلى أداة للخير والسلوك الجيد. وتحمل المسلسلات جميعها رسالة خاصة بالقيم العربية والإسلامية ومباديء السلوك الأخلاقي الداعم للآخرين.

وقال المسلماني: إننا سنبدأ قريبا بث مساحة متميزة للأطفال، استعدادا لإطلاق (قناة الأطفال) بالتليفزيون المصري قريبا.

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الكاتب أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام ماضي الخميس ملتقى الإعلام العربي بالكويت
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