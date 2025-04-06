وزير التموين: تنفيذ حزمة مشروعات مستقبلية وتطوير منظومة الدعم ورقمنة مكاتب التموين

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد؛ ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وقال وزير التموين، في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخري لوجودي في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما قام به من دور كبير خلال الفترة الماضية، وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن مصر دولة المؤسسات؛ لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملاءمتها الواقع والمجتمع المصري".

وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، قائلاً: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلَي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمس التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".

وأضاف فاروق أن تتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضًا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، متابعًا: "نحاول مواكبة العصر، ورغم هذا التأخير فلنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت دول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبًا.

ووجه وزير التموين الشكر إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، قائلًا: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت إلى شركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت إلى شركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد؛ ممكن تكون شركات كبرى أو أفراد، ممكن نفرد لها جزءًا وندرسه".

وعقب الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات، وأن هناك تأخيرًا في الإشهار، قائلًا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".

وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق، بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلًا: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، متابعًا: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر إلى المجلس".

وأكد الوزير أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

واستعرض فاروق أبرز إنجازات الوزارة؛ وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع؛ مما أسهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، وإطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد؛ لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.

وأعلن الوزير اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم؛ لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.