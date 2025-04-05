صور.. بدء توريد القمح المحلي بالفيوم بسبب نضج المحصول مبكرًا

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 قد تم افتتاحه اليوم بمحافظة الفيوم من صومعة طامية، وذلك نظرًا لنضج المحصول مبكرًا بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.

وأوضح "فاروق"، في بيان السبت، أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنًا من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.

وأكد الوزير، أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 إبريل الجاري في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

وشدد وزير التموين، على أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، والتنفيذيين بمحافظة الفيوم.

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