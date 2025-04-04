بعد وصوله 250 جنيها.. موعد تراجع سعر كيلو البامية بالأسواق

كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، موعد تراجع أسعار البامية بمختلف أسواق الجمهورية بعد أن سجلت ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الفترة الماضية.

وقال أبو صدام خلال تصريحاته لمصراوي إن البامية المطروحة حاليا بالأسواق تعد ضمن النوع المزروع تحت الأنفاق البلاستيكية "الصوب" والتي تتطلب تكلفة عالية موضحا أن السعر المطروح يعد السعر العادل لها حيث أن تكلفة زراعة الفدان الواحد منها يصل ل90 ألف جنيه.

وأوضح أبو صدام أن موسم طرح البامية الموسمية يبدأ بنهاية شهر مايو من كل عام مؤكدا أن بداية أيام طرحها سيصل الكيلو منها لـ 80 جنيها ليبدأ الانخفاض والتراجع على مدار شهور الصيف.

وتراوحت أسعار البامية بالأسواق ما بين 150 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو الواحد.

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