وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية سعودية لتأهيل الكوادر المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والأكاديمية العربية للتدريب، والتي تتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا لها.

وقال وزير العمل، إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، بما يلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف أن البروتوكول ينص على التعاون في تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية، على أن يتم إطلاق المشروع مبدئيًا في مجالات البيع بالتجزئة، وتشمل: بائع، أخصائي مبيعات، كاشير، مدير معرض، مشرف معرض، ومدير منطقة.

وأوضح أن الأكاديمية تلتزم، بموجب البروتوكول، بتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتوفير التجهيزات اللازمة مثل القاعات والمعامل، وأنظمة البيع الافتراضي، والتدريب العملي، وأنظمة التعليم الإلكتروني (LMS)، فضلًا عن تعيين مُدربين مؤهلين، وإصدار شهادات معتمدة، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة.

كما أشار إلى أن الوزارة تلتزم بتخصيص مقر للأكاديمية في أحد مراكز التدريب التابعة لها، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، والتعاون في اختيار وترشيح المتدربين، وتوفير المعلومات الأساسية المطلوبة، إلى جانب متابعة مخرجات التدريب، ودعم توظيف الخريجين، ودعم اعتماد البرامج التدريبية.

يذكر أن البروتوكول تم توقيعه من قِبل وائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، وإبراهيم الشرقاوي، بصفته المدير العام للأكاديمية العربية للتدريب.

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