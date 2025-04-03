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"حماة الوطن" يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية

10:20 م الخميس 03 أبريل 2025

حزب حماة الوطن

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كتب- عمرو صالح:

استنكر حزب حماة الوطن، استمرار التجاوزات الإسرائيلية ضد شعوب المنطقة، دون مراعاة للأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وأكد الحزب في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتوسيع دائرة الصراع، من خلال توجيه ضربات لعدد من المناطق السورية، مع استمرار الاعتداءات السافرة على الأراضي الفلسطينية.

وأشار حماة الوطن، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تتوقف عند ضرب عدد من المناطق المختلفة وترويع الآمنين، بل تمتد لاستهداف بعض المنظمات الإغاثية الدولية، وآخرها عيادة تابعة للأنروا.

وجدد الحزب الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف تلك الانتهاكات، للحفاظ على تحقيق الأمن والأمان بالمنطقة بالكامل.

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