تلاشي الأتربة والرمال.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، أنه يسود اليوم على القاهرة الكبرى طقس ربيعي معتدل؛ حيث تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 مئوية.

وأشارت منار غانم، إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد حالة من الاستقرار الجوي واعتدال سرعات الرياح مع تلاشي الأتربة والرمال المثارة من نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات مع قيم درجات الحرارة حول المعدل من هذا الوقت من السنة.

واختتمت منار غانم: هناك نشاط رياح اليوم على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، لكنها لن تؤثر في الحركة العامة للمواطنين، وتسود أجواء صيفية خلال الفترة المقبلة، ما يعني أنه يمكن ارتداء ملابس خفيفة في أثناء النهار وارتداء ملابس خريفية ليلًا.

اقرأ أيضًا:

بعد بتر ذراعه.. وظيفة في شركة أدوية للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

نقل الباعة الجائلين من محيط موقف السلام النموذجي - 18 صورة للمكان البديل

"فقدت عينها في قطار أشمون".. 16 صورة من الفحوصات الطبية لطفلة المنوفية

السيسي يوافق على قرض بـ 318 مليون يورو لإنشاء القطار الكهربائي السريع