خالد الجندي يوضح الفرق بين الولاء والانتماء

كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان عنده انتماء، لكن ليس كل إنسان عنده ولاء، وهذا الفرق يجب أن تفهمه الناس.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء: "خلاصة الصورة التي أريد أن أوصلها لك، إن الانتماء معناه أنك جزء من كيان، أما الولاء؟ معناه أنك تدافع عن هذا الكيان، تحميه، تخلص له، وتضحي من أجله".

وتابع: "الانتماء يأتي جبريًا، يعني مجرد ما وُلدت في بلد، أصبحت منتميًا لها، وُلدت في عائلة، أصبحت منتميًا لها، تعلمت في جامعة معينة، أصبحت منتميًا لها، هذا اسمه انتماء، وهو شعور طبيعي. لكن الولاء لا... هذا اختيار، وإخلاص، وعمل، وتضحية".

وأوضح: "هناك دوائر كثيرة للانتماء... دينية، إقليمية، مهنية، علمية، لغوية، رياضية، ثقافية، وكل هذه الدوائر لها روابط مثل النقابات والاتحادات، وهذا يؤكد أن الانتماء متجذر في حياتنا".

وقال: "لكن الولاء موضوع آخر، الولاء معناه أنك لا تحب فقط بلدك أو عائلتك أو جماعتك، لا، بل تدافع عنها، وتذود عنها، وتضحي من أجلها، وتعمل بإخلاص لصالحها، سواء في وقت السلم أو الحرب".

وأكد: "الذين خرجوا عن بلدنا وهاجموها، قد يكون عندهم انتماء، لكن بالتأكيد ليس عندهم ولاء، لأن الولاء يظهر وقت الشدة، في المواقف الصعبة".

وأضاف: "في العائلة مثلاً، من الطبيعي أن تكون ابن هذه العائلة، هذا انتماء، لكن إذا وقفت مع عائلتك في الشدة، وحافظت على سمعتها، فهذا هو الولاء الحقيقي".

وأشار إلى أن "الانتماء شعور داخلي، أما الولاء فالتزام عملي وفعلي، الانتماء يأتي من النشأة، لكن الولاء يظهر وقت الشدة".

وأوضح: "الإحساس بأنك مصري، يولد عندك الانتماء، لكن خدمتك لبلدك، وتضحيتك من أجلها، هذا اسمه ولاء".

وتابع: "هناك حكمة جميلة تقول أن الانتماء شعور يربطك بالمكان، والولاء فعل يحمي المكان، والإسلام تحدث عن الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 'المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا'، وهذا معناه انتماء وولاء معًا".

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