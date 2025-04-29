محافظ الجيزة: رفع كفاءة وتطوير ودعم 70 شارعاً بالإنترلوك بالبدرشين

كتب- محمد أبوبكر:

قال عادل النجار محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير ودعم 70 شارعاً بالإنترلوك بمركز ومدينة البدرشين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وأشار المحافظ - في بيان - إلى أن الأعمال استهدفت تطوير 32 شارعاً بمنطقة العزبة الشرقية ومتفرعاتها، و10 شوارع بمنطقة عباس عناني ومتفرعاتها و17 شارعاً بمنطقة عكاشة فرج ومتفرعاتها و10 شوارع بمنطقة سرايا البحيري، بالإضافة إلى تطوير شارع أبو حماد بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المستهدفة.

وأكد استمرار المحافظة في تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية في المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية أثناء التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة.

وأوضح النجار أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل لتنفيذ مشروعات التطوير طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف والتطوير، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي استكمالًا لخطة الدولة في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتهيئة بيئة معيشية أفضل للمواطنين.

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