الجيزة تغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق كيانات تمارس أنشطة تعليمية بالهرم و6 أكتوبر لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت التعليمية التي يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الأيام الماضية.

وشمل قرار محافظ الجيزة، الغلق الإداري لكيان تعليمي باسم رياض ومدارس بيرنتس العالمية بحي الهرم وكيان تعليمي باسم أبناء الأندلس بمدينة 6 أكتوبر.

وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للكيانات التعليمية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.

ووجه المحافظ، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لا تدخر جهداً في متابعة وإغلاق أي منشآت تمارس النشاط التعليمي بدون الحصول على التراخيص اللازمة بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وفقاً للقانون.

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