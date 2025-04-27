مصدر يكشف لمصراوي أول محافظة تنتهي من تحديث الأحوزة العمرانية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي مطلع، عن أول محافظة تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية الخاصة بها على مستوى القرى والمدن والتوابع.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء بنسبة 100% من تحديث الأحوزة العمرانية لمحافظة الغربية، وذلك بالنسبة لجميع المدن والقرى والتوابع.

وأشار المصدر المطلع، إلى أن الغربية أول محافظة في مصر يتم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية الخاصة بها، لافتًا إلى أنه جار العمل على تحديث الأحوزة في عدد من المحافظات الأخرى.

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