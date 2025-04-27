رئيس "الوفد" يرد على تصريحات ترامب بشأن العبور من قناة السويس

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن قناة السويس كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأية جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها.

جاء ذلك في أعقاب التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس، وتكليف وزير خارجيته ببحث الأمر.

وأضاف يمامة أن فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًّا، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول؛ التزامًا بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية؛ وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.

ورفض رئيس "الوفد"، بشدة، أية محاولات للمساس بسيادة مصر أو التدخل في شؤونها الاقتصادية، قائلًا: قناة السويس شريان عالمي حيوي؛ ولكن مسؤولية الحفاظ عليه وإدارته بالشكل الذي يضمن مصالح مصر العليا تقع حصريًّا على عاتق الدولة المصرية وشعبها.

وأضاف يمامة: نهيب بجميع الأطراف الدولية احترام سيادة مصر وقراراتها الوطنية، وعدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تُفسر على أنها ضغط سياسي أو انتقاص من الحقوق المشروعة للدولة المصرية.

واختتم يمامة بيانه، قائلًا: حفظ الله مصر، وحفظ قناة السويس رمز السيادة الوطنية.