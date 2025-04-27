تدخل مرفوض.. أول تعليق برلماني على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

كتب- نشأت علي:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه يرفض ما ردده النائب عبد المنعم إمام في كلمته أمام البرلمان، خلال مناقشة قانون الثروة العقارية، من أن مصر تعدت حدودَ دول العالم الثالث، لتتراجع إلى مرتبة دول العالم الرابع.

وأضاف بكري أن مصر تشهد نهضة على كل المستويات، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وتابع عضو مجلس النواب بأن مواقف الرئيس السيسي تنطلق من حرص وطني على مواجهة كل مَن يحاول المساس بمصر وأمنها القومي.

وانتقد بكري تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، والذي أوصى بمرور السفن الأمريكية في ممر قناة السويس مجانًا.

وقال بكري إن هذا أمر مرفوض، ويمثل اعتداء على سيادة دولة مستقلة، وهو قرار مخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية، معتبرًا أن هذه بلطجة ومرفوض.

وانتقد بكري ادعاء ترامب أن أمريكا كان لها دورها في إنشاء القناة، قائلًا: في الوقت الذي بدأت مصر فيه حفر قناة السويس كانت أمريكا قد خرجت لتوها من حرب أهلية، وكانت دولة ما زالت في المهد.

ودعا بكري المصريين جميعًا إلى الوقوف صفًّا واحداً خلف القيادة السياسية في مواجهة كل مَن يحاول المساس بأمن مصر وسيادتها.