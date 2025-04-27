لتسهيل شراء التذاكر.. السكة الحديد توفر عدة طرق للحجز والدفع

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توفير عدة طرق للحصول على تذاكر القطارات بمختلف أنواعها، وذلك لتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر وتيسير الخدمة على الركاب.

وأوضحت الهيئة، في بيان الأحد، أنه يمكن للركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال الوسائل التالية:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات السكك الحديدية.

2- الموقع الإلكتروني للهيئة.

3- تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتاح عبر متجري Play Store وApp Store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة مثل: (فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول وغيرها).

5- الخدمة الصوتية للحجز عبر الاتصال على الرقم 1661 من أي هاتف محمول، أو 09000661 من أي هاتف أرضي، للحجز على القطارات المكيفة والفاخرة (قبل موعد القطار بساعة وحتى 15 يومًا مقدمًا).

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، بواقع 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة في بعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة خيارات لدفع قيمة التذاكر، وتشمل:

1- الدفع النقدي أو الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع (Visa وMasterCard) عبر شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية.

2- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.

3- الدفع النقدي أو الإلكتروني لدى وكلاء البيع المعتمدين.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، بما يواكب الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا.

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