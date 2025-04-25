بدء المرحلة الأولى من صيانة كوبري 6 أكتوبر بمحور البطل أحمد عبد العزيز- صور

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسهيل حركة سير المركبات.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية للمحاور الرئيسية والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد على مديرية الطرق، بضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ لتيسير الحركة المرورية.

وأشار المحافظ، إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال في الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي اتجاه القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح النجار إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الأعمال في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي منزل المصل واللقاح منزل شارع الدقي لمدة يومين بدءًا من الساعة الثانية عشر صباحًا يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 والعمل على مدار 24 ساعة.

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