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بسعر 30 جنيهًا.. "التموين": طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية

11:33 م الخميس 24 أبريل 2025

السكر

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كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشار وزير التموين، أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

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