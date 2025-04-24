توخوا الحيطة والحذر.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس بجنوب الصعيد

كتب- عمرو صالح:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خاصة على مناطق من جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، إن هناك حالة نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد موضحًا أن محافظة أسوان سجلت نشاط للرياح وسرعته ٤٠ كم /ساعة يصحبه انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تظهر تكاثر السحب العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر.

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