زاهي حواس: المتحف المصري الكبير لا يحتاج حملات دعاية

كتبت -داليا الظنيني:

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، قبيل الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير، على عدم الحاجة إلى حملات ترويجية للمتحف، مشيراً إلى أن مكانته العالمية تجعل منه حدثاً ينتظره العالم أجمع.

وأضاف حواس، خلال مقابلة تلفزيونية، مع برنامج "مساء دي إم سي"، للإعلامي أسامة كمال، أنه يتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في نسب إشغال الفنادق خلال فترة الافتتاح.

كما كشف حواس عن نقل 30 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير، خلال الأيام المقبلة استعداداً للافتتاح.

وأكد أن افتتاح المتحف الكبير يمثل رسالة للعالم أجمع، تعكس حرص مصر على تقدير تراثها الحضاري العريق، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مجموعة من أعظم المتاحف في العالم، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة.

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