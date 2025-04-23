انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة ودخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية.

وبحسب بيان "الأرصاد"، تكون درجات الحرارة غدًا الخميس، كما يلي:

درجات الحرارة العظمى

- القاهرة والوجه البحري: 28 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: 22 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 43 درجات مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

- القاهرة والوجه البحري: 18 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: 14 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 18 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجات مئوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 23 أبريل 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، معتدلًا في الصباح الباكر، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس 24 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد قد يمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

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