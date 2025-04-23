التوقيت الصيفي 2025..مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والورش

كتب- محمد أبو بكر:

تبدأ رسميا المواعيد الصيفية للمقاهي والمحال التجارية ابتداءً من الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، منتصف ليل الغد؟.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، والتي تنظم مواعيد تشغيل وغلق الأنشطة التجارية والمطاعم خلال موسم الصيف.

وتظل هذه المواعيد سارية حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر، في إطار استراتيجية الوزارة لضبط حركة النشاط التجاري، والحفاظ على الأمن والانضباط العام في الشارع المصري.

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025

وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، فإن مواعيد تشغيل وغلق المحلات والمقاهي خلال فترة الصيف تتحدد كالتالي:

تفتح المحلات التجارية والمراكز التجارية (المولات) أبوابها يوميًا بداية من الساعة السابعة صباحًا، على أن تُغلق في تمام الحادية عشرة مساءً.

خلال أيام الخميس والجمعة، وكذلك العطلات الرسمية، يُسمح بتمديد ساعات العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

بالنسبة للمقاهي والمطاعم والبازارات، يُسمح لها بالعمل من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا.

أما خدمات "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، فهي مستثناة من هذه المواعيد وتعمل دون توقف على مدار اليوم.

مواعيد الورش الحرفية والأنشطة المستثناة

تبدأ العمل من الثامنة صباحًا وتُغلق الساعة السابعة مساءً، ويُستثنى من ذلك الورش التي تقع خارج الكتل السكنية أو التي تقدم خدمات طارئة للمواطنين.

وتُستثنى كذلك الأنشطة الحيوية من مواعيد الإغلاق الصيفية، مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات والأسواق الكبرى، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين طوال ساعات اليوم، خاصة في المدن الكبرى والقرى.

مواعيد غلق المحال والكافيهات بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

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