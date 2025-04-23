"الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي ويرفع الجلسة العامة

كتب- نشأت علي:

رفع مجلس الشيوخ الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على أن يعاود عقد جلساته العامة يوم 4 مايو المقبل، بعدما وافق برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.

واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدةً أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام؛ حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.

وأشارت عفيفي إلى أن سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس أسفرت عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمئة وتسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10% .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

ووافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/ 2024، بلغ تقريبًا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

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