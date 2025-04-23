رئيس "النواب" يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء الحبيبة.

قال جبالي: "تحتفل مصر في الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، الذي كان أهم مكاسب ملحمة نصر أكتوبر المجيدة، لتتحول سيناء الحبيبة إلى أرض للخير والنماء، تجمع كل مكونات التنمية الشاملة، وتؤكد للعالم أجمع أن المصريين لم ولن يفرطوا في شبر من أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وتثبت أن خيار السلام يظل المسار الأمثل لشعوب المنطقة، بل كل شعوب الأرض، لكنه لا ينفصل عن تحقيق العدالة واستعادة الحق."

وتابع رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة؛ يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة، سائلاً العلي القدير أن يحفظ لبلادنا الغالية عزها واستقرارها، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق؛ لتحقيق مزيد من التقدم لوطننا الغالي وشعبه الكريم.. وكل عام وأنتم بخير".

اقرأ أيضاً:

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. تعرف على خطوات الاستعلام

تنفيذ مشروعات للتعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 23 مليار جنيه.. تفاصيل

إنجاز جديد بمستشفيات الأزهر.. إنقاذ يد شاب بعد تعرضها للبتر في عملية استغرقت 12 ساعة