وزير الخارجية أمام البرلمان: الأعوام العشرة الأخيرة شهدت زيادة وعي المواطنين بحقوق الإنسان

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، إن المؤسسة التشريعية قامت بدور كبير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان، ويكفي أن أشير إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي وصفته خلال الجلسة العامة للبرلمان بأنه "ثورة تشريعية".

وأضاف "عبد العاطي"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هذه التشريعات صدرت لا لكي أُرضي أي طرف، وإنما لأُرضي الشعب، لأن من حق المواطن المصري أن يكون لديه هذه الحزمة التشريعية التي تضيف الكثير إلى ملف حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن الأعوام العشرة الأخيرة شهدت زيادة في الوعي بشأن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان ما لم يكن المواطن يعرف ما هي حقوقه، وقد كان للبرلمان والحكومة دور في تعزيز الوعي بهذا الملف.

وأكد أن هناك لجنة فنية مُعاونة للجنة العليا لحقوق الإنسان التي أرأسها، وتقوم بعمل دؤوب بالتنسيق مع البرلمان لتقديم حزمة التشريعات التي كان لها صدى طيب على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتابع: هناك متابعة مستمرة وتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تلاها، لافتًا إلى أنه يتم تقديم تقارير إنجاز بشكل دوري فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية.