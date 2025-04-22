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الأرصاد تُعلن انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ في هذا الموعد

03:34 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

طقس القاهرة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن الحرارة على القاهرة 35 درجة والسواحل الشمالية 23 درجة، وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة: يوجد غدا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من الخميس المقبل، يوجد انخفاض آخر في درجات الحرارة بقيم تصل لـ 7 درجات لتكون الحرارة على القاهرة 28 درجة، والسواحل الشمالية 23 درجة.

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