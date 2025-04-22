المسلماني: المخدرات "سلاح دمار شامل" ولا ينبغي على الفنان الانحياز لمدمنيها

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن عودة نجوم مصر ونجماتها إلى ماسبيرو تمثل عودة إلى "البيت الأول"، مؤكدًا أن التليفزيون المصري كان وسيبقى حاضنًا لكبار المبدعين وصناع الدراما.

وأكد المسلماني، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"، الذي انطلقت فاعلياته اليوم الثلاثاء، بمبنى الإذاعة والتليفزيون، أن تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام جاء في مرحلة مليئة بالتحديات، متعهدًا ببذل قصارى الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار المسلماني إلى أن السينما والدراما لا تخص الشأن المحلي فقط؛ بل تتعلق أيضًا بالمحيطَين العربي والإقليمي، مما يحتم ضرورة فتح حوار مجتمعي دائم يضم المثقفين والأدباء والمبدعين؛ من أجل تصحيح المسار ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن والرخاء وترسيخ قيم العلم والبناء.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن مصر كغيرها من دول المنطقة، تعاني موجات تطرف ديني ومعاداة للفن والإبداع، إلى جانب حرب شرسة تستهدف أبناءها عبر انتشار المخدرات، واصفًا إياها بـ"سلاح الدمار الشامل" الذي يهدد مستقبل الأجيال.

وتابع المسلماني: ولا ينبغي على الفنان أو صانع الدراما الانحياز لمدمني المخدرات تحت أي ظرف خلال عمله الفني.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الحرب الشرسة، مشددًا على أن الفن شريك أساسي في هذه المعركة.

وأشار المسلماني إلى أن مصر تعاني أيضًا اضطرابًا ثقافيًّا لدى بعض الأجيال الجديدة، في ظل أزمات إقليمية متلاحقة، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه المثقفون والمبدعون، ومؤكدًا أن الحرب الحقيقية اليوم هي "حرب أفكار"، والخسارة فيها تكون لمن يسيء استخدام قواه الناعمة.

ولفت المسلماني إلى أن مصر تعاني شحًّا مائيًّا قد يدخلها في مراحل افتقاره؛ مشددًا على ضرورة وجود إعلام توعي ودراما قوية للتعامل مع ذلك الشأن.

واختتم المسلماني كلمته بالتأكيد أن مصر تمتلك قوة ناعمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، لافتًا إلى أن عصر الحداثة المصري أضاء بقيمه ومبادئه أرجاء العالم، وأن مسيرة الريادة والعطاء ستستمر دون تراجع حتى نهاية التاريخ.

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