الأربعاء.. قصور الثقافة تقيم معرض "مراسم رشيد" بالهناجر

كتب- محمد شاكر:

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، انطلاق معرض "ملتقى مراسم رشيد للرسم والتصوير"، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المعرض نتاج "ملتقى مراسم رشيد للرسم والتصوير"، الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وعقدته الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمحافظة البحيرة في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة البحيرة.

يستمر المعرض حتى 27 أبريل الحالي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية تعكس الرؤية الإبداعية لـ 17 فنانا وفنانة هم: صباح نعيم، عماد إبراهيم، هاني رزق، فرح عمرو سلامة، رشا سليمان، أماني زهران، يارا حاتم شافعي، عمر الفيومي، طارق الشيخ، محمد دسوقي، محمد غالب، سيف الإسلام، سمت سامي، غادة النجار، فاطمة عادل، أميرة العطار، والقوميسير العام للملتقى الفنان د. عماد أبو زيد.

"ملتقى مراسم رشيد" نفذته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة البحيرة، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لدعم الحراك الفني بالمحافظات، من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، وإتاحة الفرصة لمجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة سكان هذه المناطق، وإنتاج أعمال فنية أصيلة تعكس خصوصية وتنوع البيئات الثقافية المصرية.